Велимир Перасович: ЦСКА — сильнейшая команда, но каждая игра — это новая история

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями насчёт предстоящей игры с московским клубом ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 15 марта, в казанском «Баскет-холле». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 18:00 мск.

– Тренер, в каком состоянии и настроении команда готовится к предстоящему матчу с ЦСКА?

– ЦСКА всегда отличается особой энергией, и мы хотим выступить хорошо, быть конкурентоспособными. Да, у некоторых наших баскетболистов есть повреждения, но в целом все готовы играть.

– Стоит ли вспоминать предыдущие игры с ЦСКА, или в воскресенье всё будет иначе?

– Считаю, каждая игра — это отдельная история. Мы всегда стараемся показать свой лучший баскетбол. Иногда этого достаточно, временами — нет. ЦСКА, на мой взгляд, сильнейшая команда в лиге. Лучшие клубы всегда играют в свой баскетбол независимо от соперника, знаем, чего ожидать. Поэтому мы должны быть готовы действовать все 40 минут, потому что часто проводим на хорошем уровне только 30-35, а этого недостаточно. Новая игра — это всегда история, — сказал Перасович в интервью пресс-службе клуба.