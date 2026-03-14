Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович: ЦСКА — сильнейшая команда, но каждая игра — это новая история

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями насчёт предстоящей игры с московским клубом ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 15 марта, в казанском «Баскет-холле». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Тренер, в каком состоянии и настроении команда готовится к предстоящему матчу с ЦСКА?
– ЦСКА всегда отличается особой энергией, и мы хотим выступить хорошо, быть конкурентоспособными. Да, у некоторых наших баскетболистов есть повреждения, но в целом все готовы играть.

– Стоит ли вспоминать предыдущие игры с ЦСКА, или в воскресенье всё будет иначе?
– Считаю, каждая игра — это отдельная история. Мы всегда стараемся показать свой лучший баскетбол. Иногда этого достаточно, временами — нет. ЦСКА, на мой взгляд, сильнейшая команда в лиге. Лучшие клубы всегда играют в свой баскетбол независимо от соперника, знаем, чего ожидать. Поэтому мы должны быть готовы действовать все 40 минут, потому что часто проводим на хорошем уровне только 30-35, а этого недостаточно. Новая игра — это всегда история, — сказал Перасович в интервью пресс-службе клуба.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android