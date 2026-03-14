Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА: Вемби один из тех игроков, ради которых придётся менять правила игры в лиге

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда «Бостон Селтикс» американец Роберт Пэриш с восхищением высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» представителя Франции Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«Возможно, Виктор один из тех игроков, ради которых придётся менять правила игры, переписывать их.

Если он продолжит развиваться в том же направлении, что и сейчас, им придётся изменить правила игры, потому что сейчас его практически невозможно остановить. Он может сделать практически любой бросок, какой захочет», — приводит слова Пэриша портал Basketball Network.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android