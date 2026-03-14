Легенда НБА: Вемби один из тех игроков, ради которых придётся менять правила игры в лиге

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда «Бостон Селтикс» американец Роберт Пэриш с восхищением высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» представителя Франции Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«Возможно, Виктор один из тех игроков, ради которых придётся менять правила игры, переписывать их.

Если он продолжит развиваться в том же направлении, что и сейчас, им придётся изменить правила игры, потому что сейчас его практически невозможно остановить. Он может сделать практически любой бросок, какой захочет», — приводит слова Пэриша портал Basketball Network.