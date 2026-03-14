О'Нил объяснил, почему Браун должен остаться лидером «Бостона» после возвращения Тейтума

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил выразил уверенность в том, что Джейлен Браун должен остаться лидером «Бостон Селтикс», несмотря на возвращение Джейсона Тейтума.

«Тейтум вернулся, поэтому Джейлену нужно сохранять такой настрой: «Я — первый номер. А ты пока можешь постепенно вкатываться. Вот как мы можем играть». Браун же проводит отличный год, как MVP. Я согласен с Леброном — иногда это битва за популярность, потому что имя претендента должно упоминаться. Никто не ожидает, что Джейлен будет таким, но он проводит отличный год. Однако «Бостон» всегда был командой Тейтума, Браун был вторым номером, который играл великолепно. Теперь же ситуация изменилась. Ему следует сохранять тот же настрой и позволить теперь Тейтуму быть вторым», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.