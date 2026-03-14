Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (71:74).

«Поздравляю «Зенит» с победой — они контролировали игру с самого начала. Мы старались выглядеть лучше, чем в предыдущем матче, который проиграли. Сегодня у нас была хорошая энергия, некоторые вещи получались лучше, чем раньше, но чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут. Мы не реализовали несколько открытых бросков и проиграли несколько подборов.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующей игре, где у нас будут равные шансы. Я не ожидаю лёгкого матча: «Самара» играет намного лучше, чем месяц назад, поэтому нас ждет серьёзное испытание. Но я верю, что мы сможем одержать победу», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.