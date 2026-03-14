Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Зенитом»

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (71:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 19, Рыжов - 12, Сонько - 10, Тасич - 10, Артис - 6, Касаткин - 6, Ванин - 4, Долинин - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Скуратов
Зенит: Шаманич - 17, Мун - 16, Жбанов - 13, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Емченко - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Бако

«Поздравляю «Зенит» с победой — они контролировали игру с самого начала. Мы старались выглядеть лучше, чем в предыдущем матче, который проиграли. Сегодня у нас была хорошая энергия, некоторые вещи получались лучше, чем раньше, но чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут. Мы не реализовали несколько открытых бросков и проиграли несколько подборов.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующей игре, где у нас будут равные шансы. Я не ожидаю лёгкого матча: «Самара» играет намного лучше, чем месяц назад, поэтому нас ждет серьёзное испытание. Но я верю, что мы сможем одержать победу», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.

