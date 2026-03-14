«Всё было нормально, за исключением моих эмоций». Жбанов — о победе над «Енисеем»

Атакующий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» россиянин Георгий Жбанов высказался о победе сине-бело-голубых в матче с «Енисеем» (74:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 19, Рыжов - 12, Сонько - 10, Тасич - 10, Артис - 6, Касаткин - 6, Ванин - 4, Долинин - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Скуратов
Зенит: Шаманич - 17, Мун - 16, Жбанов - 13, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Емченко - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Бако

«Ехали в Красноярск брать реванш за прошлое поражение. Приехал совсем другой коллектив, другой тренер, другие игроки, поэтому игра получилась совершенно другой, нежели первая здесь в Красноярске. Всё было хорошо, контролировали игру, за исключением, наверное, моих эмоций, которым я дал волю, и «Енисей» благодаря им смог сократить счёт и завести нас в концовку. А так всё нормально, всё контролировали. По прилёте легли по московскому времени, встали тоже по московскому, поэтому старались минимизировать все эти потери энергии и получилось, думаю, неплохо», — приводит слова Жбанова пресс-служба Единой лиги.

