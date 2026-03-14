«Всё было нормально, за исключением моих эмоций». Жбанов — о победе над «Енисеем»

Атакующий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» россиянин Георгий Жбанов высказался о победе сине-бело-голубых в матче с «Енисеем» (74:71).

«Ехали в Красноярск брать реванш за прошлое поражение. Приехал совсем другой коллектив, другой тренер, другие игроки, поэтому игра получилась совершенно другой, нежели первая здесь в Красноярске. Всё было хорошо, контролировали игру, за исключением, наверное, моих эмоций, которым я дал волю, и «Енисей» благодаря им смог сократить счёт и завести нас в концовку. А так всё нормально, всё контролировали. По прилёте легли по московскому времени, встали тоже по московскому, поэтому старались минимизировать все эти потери энергии и получилось, думаю, неплохо», — приводит слова Жбанова пресс-служба Единой лиги.