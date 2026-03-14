Уэйд: «Бостон» с Тейтумом представляет собой грозную силу. Они могут выиграть чемпионат

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд поделился мнением насчёт потенциала «Бостон Селтикс» после возвращения Джейсона Тейтума в клуб.

«Бостон» представляет собой грозную силу, поскольку в клуб вернулся в Тейтум, а команда уже научилась играть без него. И теперь Джейсон добавит свои навыки к тому, что есть. Они могут выиграть чемпионат, не забыли, как побеждать. У них есть игроки, которые выполняют свои роли, это, очевидно, не только Джейлен Браун. Есть много других парней, которые являются частью того, что они занимают второе место на Востоке. И теперь вы получаете этого парня обратно, и я рад за него. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как сложится ситуация в Восточной конференции», — приводит слова Уэйда портал Hoopshype.

