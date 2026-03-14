Все новости
Пэт Райли резко раскритиковал тех, кто поставил под сомнение, набранные Адебайо 83 очка

Президент команды «Майами Хит» американец Пэт Райли резко раскритиковал тех, кто поставил под сомнение честность 83 набранных очков форварда «Майами Хит» соотечественника Бэма Адебайо в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Это чушь. Это всё чушь. Любой, кто негативно отзывается об этом или цинично к этому относится, пытается либо получить просмотры, либо это подкастеры, для которых подобное является работой. Сегодня есть критика, которая совершенно не обоснована в отношении того, что происходило с тактикой, что на нас и на них фолили. То же самое произошло с Уилтом Чемберленом, когда он набрал 100 очков в своё время. Но я ничему из этого не верю. Они взяли культовое, абсолютно невероятное выступление и попытались его принизить. А это несправедливо», — приводит слова Райли портал Hoopshype.

