Стефен Карри раскрыл, когда примет решение о завершении карьеры в баскетболе

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри рассказал, что примет решение о завершении карьеры, когда поймёт, что его тело уже не справляется с нагрузками.

«В первую очередь [думая о завершении карьеры] нужно прислушиваться к своему телу. То, что нужно для подготовки к игре, сейчас сильно отличается от того, что было 10 лет назад. Когда я сейчас выхожу на площадку, по-прежнему растворяюсь в игре. Это по-прежнему моё любимое занятие. Вся эта работа стоит того, потому что я могу выходить на площадку и играть на самом высоком уровне. Соперничество, дух товарищества, стремление к чему-то важному — всё это по-прежнему заряжает меня. И не думаю, что это закончится в ближайшее время», — приводит слова Карри портал Hoopshype.