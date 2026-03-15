«Сан-Антонио» с дабл-даблом Вембаньямы одолел «Шарлотт», выиграв 17 из 20 крайних матчей

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 115:102.

Самым результативным игроком матча стал 22-летний центровой техасской команды француз Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл: 32 очка и 12 подборов. Кроме того, на его счету восемь передач. Больше всех очков (22) в составе гостей набрал американский лёгкий форвард Майлз Бриджес.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс» 17 марта, а «Шарлотт» дома примет «Майами Хит» 18 марта.