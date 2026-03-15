Сан-Антонио Спёрс — Шарлотт Хорнетс, результат матча 15 марта 2026, счет 115:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» с дабл-даблом Вембаньямы одолел «Шарлотт», выиграв 17 из 20 крайних матчей
В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 115:102.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Фокс - 17, Касл - 15, Джонсон - 13, Корнет - 10, Васселл - 9, Шампани - 9, Брайант - 8, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Уотерс III, Ингрэм
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Нуппель - 20, Уайт - 18, Болл - 17, Уильямс - 6, Грин - 6, Миллер - 6, Диабате - 4, Колкбреннер - 3, Джеймс, Эвбуомван, Коннотон, Манн, Тиллман

Самым результативным игроком матча стал 22-летний центровой техасской команды француз Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл: 32 очка и 12 подборов. Кроме того, на его счету восемь передач. Больше всех очков (22) в составе гостей набрал американский лёгкий форвард Майлз Бриджес.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится в гостях с «Лос-Анджелес Клипперс» 17 марта, а «Шарлотт» дома примет «Майами Хит» 18 марта.

Сейчас читают:
Легенда НБА: Вемби один из тех игроков, ради которых придётся менять правила игры в лиге
