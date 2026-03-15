Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Бостон — Вашингтон, результат матча 15 марта 2026, счет 111:100, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Вашингтон» потерпел 11-е поражения подряд, уступив «Бостону»
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 111:100.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Кета - 24, Тейтум - 20, Браун - 16, Уайт - 15, Гарза - 15, Хозер - 12, Притчард - 4, Шейерман - 3, Уильямс - 2, Тонже, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга
Вашингтон Уизардс: Вукчевич - 22, Уоткинс - 15, Кулибали - 12, Харди - 12, Янг - 11, Шампани - 10, Джонсон - 7, Райли - 5, Сарр - 4, Каррингтон - 2, Купер, Гилл

Самым результативным в составе «Бостона» стал Неемиаш Кета, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Вашингтона» показал Тристан Вукчевич, который записал в свой актив 22 очка.
Таким образом, «Бостон» одержал первую победу после двух поражения подряд. «Вашингтон», в свою очередь, продлил серию поражения до 11 игр.

«Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» находится на 14-м месте на Востоке.

