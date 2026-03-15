«Вашингтон» потерпел 11-е поражения подряд, уступив «Бостону»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 111:100.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Неемиаш Кета, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Лучшую результативность в «Вашингтона» показал Тристан Вукчевич, который записал в свой актив 22 очка.

Таким образом, «Бостон» одержал первую победу после двух поражения подряд. «Вашингтон», в свою очередь, продлил серию поражения до 11 игр.

«Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» находится на 14-м месте на Востоке.