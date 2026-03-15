УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» обыграл «Денвер» в НБА. У Дончича и Йокича — трипл-даблы, Леброн набрал 17 очков

В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу после овертайма со счётом 127:125.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Самым результативным игроком в составе победителей стал Остин Ривз, у которого 32 очка, семь подборов и шесть передач. Также Лука Дончич оформил трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 13 передач, а Леброн Джеймс записал себе в актив 17 очков, шесть подборов и пять передач.

У «Денвера» самым результативным стал Арон Гордон — 27 очков и пять подборов. У Николы Йокича трипл-дабл из 24 очков, 16 подборов 14 передач.

После этого матча «Лейкерс» отправится в гости к «Хьюстону», а «Денвер» сыграет с дома с «Филадельфией».

Таблица НБА
Календарь НБА
«Это жертва». Леброн Джеймс делает шаг назад — чтобы «Лейкерс» шагнули вперёд
