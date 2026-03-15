«Это проверка баскетбольного мастерства». Пистиолис — о предстоящем матче с УНИКСом

Главный тренер московской команды ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящей встречи с казанским клубом УНИКС. Игра пройдёт сегодня, 15 марта, в казанском «Баскет-холле». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 18:00 мск.

«УНИКС – один из самых сложных соперников в лиге, встречи которого с ЦСКА имеют давние традиции. К тому же казанцы особенно хорошо играют дома. Предстоящая встреча – это проверка баскетбольного мастерства и характера. И нам надо пройти эту проверку», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

