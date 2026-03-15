Лука Дончич встретился с Марией Шараповой после победного броска в ОТ с «Денвером»

27-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», после победы над «Денвер Наггетс» (127:125 ОТ) в ночь на 15 марта встретился с легендарной российской теннисисткой, пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

Лука Дончич оформил в матче с «Денвером» трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 13 передач. Лука менее чем за секунду до конца овертайма при равном счёте 125:125 броском со средней дистанции принёс победу калифорнийскому клубу.

В конце лета 2025 года стало известно о том, что словенец приобрёл в Манхэттен-Бич за $ 25 млн дом, в котором до этого жила Мария.