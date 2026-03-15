Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич встретился с Марией Шараповой после победного броска в ОТ с «Денвером»

Комментарии

27-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», после победы над «Денвер Наггетс» (127:125 ОТ) в ночь на 15 марта встретился с легендарной российской теннисисткой, пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Окончен
127 : 125
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Фото: Пресс-служба НБА

Лука Дончич оформил в матче с «Денвером» трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 13 передач. Лука менее чем за секунду до конца овертайма при равном счёте 125:125 броском со средней дистанции принёс победу калифорнийскому клубу.

В конце лета 2025 года стало известно о том, что словенец приобрёл в Манхэттен-Бич за $ 25 млн дом, в котором до этого жила Мария.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android