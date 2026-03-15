УНИКС — ЦСКА: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В воскресенье, 15 марта, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 18:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-2 регулярного чемпионата — УНИКСом и ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань — ЦСКА Москва

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между коллективами. Она будет доступна в матч-центре. Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 23 победы и девять поражений.