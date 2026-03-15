«Потрясающий бросок от лучшего игрока поколения». Леброн — о победном двухочковом Дончича

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», с восхищением высказался о двухочковом броске своего 27-летнего одноклубника из Словении Луки Дончича, который позволил «озёрникам» победить в матче с «Денвер Наггетс» со счётом 127:125.

«Просто потрясающий бросок от лучшего игрока поколения. Мы хотели, чтобы последний бросок был нашим. Лука сделал свой фирменный бросок. Это была только первая из многих победных игр для него за «Лейкерс», — приводит слова Джеймса портал Sporting News.