УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Потрясающий бросок от лучшего игрока поколения». Леброн — о победном двухочковом Дончича

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», с восхищением высказался о двухочковом броске своего 27-летнего одноклубника из Словении Луки Дончича, который позволил «озёрникам» победить в матче с «Денвер Наггетс» со счётом 127:125.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

«Просто потрясающий бросок от лучшего игрока поколения. Мы хотели, чтобы последний бросок был нашим. Лука сделал свой фирменный бросок. Это была только первая из многих победных игр для него за «Лейкерс», — приводит слова Джеймса портал Sporting News.

