Лука Дончич прокомментировал победу «Лейкерс» в матче с «Денвером»

27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Лука Дончич прокомментировал победу своей команды в матче с колорадским коллективом «Денвер Наггетс» со счётом 127:125 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

«Это очень важная победа для нас, мы должны одинаково подходить к каждой игре. Мы боремся с «Денвером» за место в турнирной таблице, а это чертовски сильная команда, так что, думаю, это была очень важная победа для нас», — сказал Дончич в интервью после встречи.

Отметим, что двухочковый бросок Дончича за секунды до конца встречи вывел «озёрников» вперёд и позволил одержать победу.

