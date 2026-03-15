Лука Дончич прокомментировал победу «Лейкерс» в матче с «Денвером»

27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Лука Дончич прокомментировал победу своей команды в матче с колорадским коллективом «Денвер Наггетс» со счётом 127:125 ОТ.

«Это очень важная победа для нас, мы должны одинаково подходить к каждой игре. Мы боремся с «Денвером» за место в турнирной таблице, а это чертовски сильная команда, так что, думаю, это была очень важная победа для нас», — сказал Дончич в интервью после встречи.

Отметим, что двухочковый бросок Дончича за секунды до конца встречи вывел «озёрников» вперёд и позволил одержать победу.