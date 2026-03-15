Федерация баскетбола Челябинска поможет сборной Ирана вернуться на родину

Президент Федерации баскетбола Челябинска Николай Сандаков сообщил, что федерация окажет помощь национальной команде Ирана в вопросах логистики для возвращения на родину после того, как сборная закончит участие в Кубке губернатора Челябинской области, который проходит с 13 по 15 марта.

«В связи с известными событиями у команды Ирана возникли сложности. Они сомневались, что смогут доехать до нашего турнира. Но мы помогли с логистикой — и с билетами, и с проживанием. После турнира команда собирается домой через Армению и попросила помочь с билетами, и мы здесь тоже поможем», — приводит слова Сандакова ТАСС.