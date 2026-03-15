Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Динамо» Владивосток — ЦСКА-2, результат матча 15 марта 2025, счет 74:68, матч за третье место Кубка России – 2025/2026

«Динамо» Владивосток — бронзовый призёр Кубка России. В матче за 3-е место обыгран ЦСКА-2
Комментарии

В воскресенье, 15 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся матч за третье место Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретились два участника Суперлиги — «Динамо» Владивосток и ЦСКА-2. Представители «Динамо» со счётом 74:68 (20:18; 19:10; 14:15; 21:25) обыграли армейцев.

Газпромбанк Кубок России . За 3-е место
15 марта 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
74 : 68
ЦСКА-2
Москва
Динамо В: Кроули - 19, Смит - 18, Ершов - 13, Аксёнов - 13, Захаров - 4, Десятников - 4, Денисов - 2, Гинько - 1, Садиков, Грачёв, Кипкеев
ЦСКА-2: Орешников - 16, Никонов - 13, Тюлюбаев - 9, Новиков - 8, Петухов - 7, Лавренов - 6, Григорий - 5, Покинко - 4, Князев, Бондаренко, Бухалов, Абрамов

Лучшим игроком в составе коллектива из Владивостока стал американский форвард Айзея Кроули — 19 очков, восемь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

У армейцев отличился российский центровой Артём Орешников — 16 очков, три подбора, два перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+16».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Репетиция битвы за золото Единой лиги? Матч УНИКСа и ЦСКА — из тех, что пропустить нельзя
Репетиция битвы за золото Единой лиги? Матч УНИКСа и ЦСКА — из тех, что пропустить нельзя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android