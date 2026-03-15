«Динамо» Владивосток — бронзовый призёр Кубка России. В матче за 3-е место обыгран ЦСКА-2

В воскресенье, 15 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся матч за третье место Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретились два участника Суперлиги — «Динамо» Владивосток и ЦСКА-2. Представители «Динамо» со счётом 74:68 (20:18; 19:10; 14:15; 21:25) обыграли армейцев.

Лучшим игроком в составе коллектива из Владивостока стал американский форвард Айзея Кроули — 19 очков, восемь подборов, четыре передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+23».

У армейцев отличился российский центровой Артём Орешников — 16 очков, три подбора, два перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+16».