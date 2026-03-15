Редик раскрыл, что сказал Леброну после впечатляющего нырка за мячом в игре с «Денвером»

Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскрыл, что сказал лидеру команды, а также четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброну Джеймсу после впечатляющего нырка за мячом в игре с «Денвер Наггетс», которая завершилась со счётом 127:125 в пользу «озёрников».

«После игры я сказал Леброну: за 23 года, наблюдая за тобой в НБА, и за три года, что я следил за тобой в старшей школе, ни разу не видел, чтобы ты вот так вытягивался и нырял за мячом. И он ответил: «Ты прав, я никогда такого не делал», — сказал Редик на пресс-конференции после матча.