УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ, результат матча 15 марта 2025, счет 74:68, финал Кубка России – 2025/2026

МБА-МАИ обыграла «Пари НН» и завоевала Кубок России сезона-2025/2026
Комментарии

В воскресенье, 15 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся финальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретились два участника Единой лиги ВТБ — «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ. Представители нижегородского коллектива со счётом 67:68 (24:23; 10:16; 12:15; 21:14) уступили московскому коллективу.

Для МБА этот финал Кубка России был первым.

Газпромбанк Кубок России . Финал
15 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 68
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Карпенков - 14, Хоменко - 9, Хвостов - 8, Якушин - 6, Бабурин - 5, Ключенков - 4, Лукач - 3, Зоткин - 3, Шендеров, Хякли, Самойленко
МБА-МАИ: Зубков - 14, Савков - 10, Зайцев - 10, Гудумак - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Трушкин - 5, Личутин - 2, Балашов - 1, Барашков, Платунов, Певнев

В составе нижегородского клуба отличился российский центровой Илья Карпенков, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим игроком матча стал форвард МБА-МАИ Андрей Зубков, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 11 подборов, одна передача, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

В матче за третье место «Динамо» Владивосток обыграло ЦСКА-2 (74:68).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо» Владивосток — бронзовый призёр Кубка России. В матче за 3-е место обыгран ЦСКА-2
