МБА-МАИ обыграла «Пари НН» и завоевала Кубок России сезона-2025/2026

В воскресенье, 15 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся финальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретились два участника Единой лиги ВТБ — «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ. Представители нижегородского коллектива со счётом 67:68 (24:23; 10:16; 12:15; 21:14) уступили московскому коллективу.

Для МБА этот финал Кубка России был первым.

В составе нижегородского клуба отличился российский центровой Илья Карпенков, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 10 подборов, одна передача и три потери при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим игроком матча стал форвард МБА-МАИ Андрей Зубков, оформивший дабл-дабл — 14 очков, 11 подборов, одна передача, четыре перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26».

В матче за третье место «Динамо» Владивосток обыграло ЦСКА-2 (74:68).