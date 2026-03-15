«Я не чувствовал ногу». Тейтум откровенно рассказал о перенесённой операции

28-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Джейсон Тейтум откровенно рассказал о перенесённой операции на ноге.

«Я помню, как лежал в постели и меня уговаривали пройти через всю больницу. В операционной было очень холодно. Подошёл анестезиолог и сказал: «Эй, мы сейчас введём это тебе в вены, и ты почувствуешь себя странно примерно через 10 секунд». Потом помню, как проснулся. Тогда посмотрел на свою ногу и почувствовал тяжесть. А в голову пришла мысль: «Не чувствую ногу». И помню, как попытался пошевелить пальцами ног. Но не мог этого сделать», — приводит слова Тейтума портал Hoopshype.