Тренер «Локо» высказался о первом матче с «Автодором» после перехода Хаджибеговича

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Автодором», который состоится сегодня в 16:00 мск.

«По сравнению с нашим прошлым матчем с «Автодором» эта команда сильно изменилась: у них новый главный тренер, Ален Хаджибегович теперь играет в «Локо», зато в строй вернулся Душан Беслач, который вместе с Маликом Ньюмэном сейчас ведёт игру саратовцев. Нам следует отнестись к этому сопернику с полным уважением, и я считаю, что именно наше отношение будет ключевым фактором предстоящего матча.

Я настраиваю нашу команду на то, чтобы мы порадовали зрителей качественным баскетболом, энергией и борьбой за каждый мяч. Мы ценим то, как нас поддерживают, и хотим отблагодарить своих болельщиков. Буду рад увидеть как можно больше людей на трибунах «Баскет-Холла», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.