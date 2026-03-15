Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Локо» высказался о первом матче с «Автодором» после перехода Хаджибеговича

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Автодором», который состоится сегодня в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
2-я четверть
24 : 35
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн

«По сравнению с нашим прошлым матчем с «Автодором» эта команда сильно изменилась: у них новый главный тренер, Ален Хаджибегович теперь играет в «Локо», зато в строй вернулся Душан Беслач, который вместе с Маликом Ньюмэном сейчас ведёт игру саратовцев. Нам следует отнестись к этому сопернику с полным уважением, и я считаю, что именно наше отношение будет ключевым фактором предстоящего матча.

Я настраиваю нашу команду на то, чтобы мы порадовали зрителей качественным баскетболом, энергией и борьбой за каждый мяч. Мы ценим то, как нас поддерживают, и хотим отблагодарить своих болельщиков. Буду рад увидеть как можно больше людей на трибунах «Баскет-Холла», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android