Гомельский отреагировал на критику рекордных 83 очков Бэма Адебайо

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на критику 83 набранных очков форварда «Майами Хит» американца Бэма Адебайо в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Много поклонников баскетбола и, в частности, Коби, расстроились из-за того, что Коби после достижения Адебайо сместился на третье место в списке самых результативных игроков в одном матче. Рано или поздно такое должно было произойти. Думаю, что когда-нибудь и планка в 100 очков за матч Уилта Чемберлена будет преодолена. А исполнение штрафных бросков центровыми игроками является составной частью их игры. Бэм Адебайо исполняет штрафные с высоким процентом всю свою карьеру. На нём много фолят в трёхсекундной зоне. И он за это наказывает с линии. Обвинять его в том, что он часто и точно выполняет штрафные броски — странно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.