УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Гомельский отреагировал на критику рекордных 83 очков Бэма Адебайо

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский отреагировал на критику 83 набранных очков форварда «Майами Хит» американца Бэма Адебайо в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Много поклонников баскетбола и, в частности, Коби, расстроились из-за того, что Коби после достижения Адебайо сместился на третье место в списке самых результативных игроков в одном матче. Рано или поздно такое должно было произойти. Думаю, что когда-нибудь и планка в 100 очков за матч Уилта Чемберлена будет преодолена. А исполнение штрафных бросков центровыми игроками является составной частью их игры. Бэм Адебайо исполняет штрафные с высоким процентом всю свою карьеру. На нём много фолят в трёхсекундной зоне. И он за это наказывает с линии. Обвинять его в том, что он часто и точно выполняет штрафные броски — странно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

