УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 18:00

15 марта в 18:00 мск в Казани состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся лидеры турнира московский ЦСКА и местный УНИКС.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, проиграв всего две игры из 29 в чемпионате. На данный момент серия побед армейцев составляет 18 встреч.

УНИКС в Казани уже обыгрывал ЦСКА 15 ноября со счётом 76:75. В Москве подопечным Велимира Перасовича дважды не удалось одолеть армейцев (75:86 и 80:84).

Регулярный чемпионат Единой лиги заканчивается 22 апреля. Следом за ним последует плей-офф, в котором лучшие восемь команд турнира разыграют между собой трофей.