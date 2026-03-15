УНИКС — ЦСКА: текстовая трансляция матча Единой лиги начнётся в 18:00

15 марта в 18:00 мск в Казани состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся лидеры турнира московский ЦСКА и местный УНИКС.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги, проиграв всего две игры из 29 в чемпионате. На данный момент серия побед армейцев составляет 18 встреч.
УНИКС в Казани уже обыгрывал ЦСКА 15 ноября со счётом 76:75. В Москве подопечным Велимира Перасовича дважды не удалось одолеть армейцев (75:86 и 80:84).
Регулярный чемпионат Единой лиги заканчивается 22 апреля. Следом за ним последует плей-офф, в котором лучшие восемь команд турнира разыграют между собой трофей.