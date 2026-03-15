Гомельский объяснил спад в игре «Денвера» в последнее время

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский объяснил спад в игре «Денвер Наггетс» в последнее время в НБА.

«Основной причиной некоторого спада в игре команды стали травмы — Гордона, Мюррея, Йокича. Кроме того, соперники хорошо изучили тактику «Денвера» и перестали сдваиваться на Йокиче: когда он уходит наверх. В этих случаях многое зависит от того, как реализуют свои броски Мюррей, Браун или Хардуэй. Тем не менее, я считаю, что в плей-офф только «Денвер» может вмешаться в борьбу «Оклахомы» и «Сан-Антонио» за первое место на Западе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.