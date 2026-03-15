УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

УНИКС остался без Шведа и Рейнольдса на матч с ЦСКА

УНИКС остался без Шведа и Рейнольдса на матч с ЦСКА
Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс и защитник Алексей Швед пропустят очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с московским ЦСКА из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
1-я четверть
4 : 11
ЦСКА
Москва
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Бингэм, Д. Кулагин, Брюэр, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов, Митрович

Встреча состоится сегодня, 15 марта. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, проиграв всего два матча из 29 в чемпионате. Серия побед армейцев составляет 18 встреч. УНИКС в текущем сезоне уже обыгрывал ЦСКА в Казани 15 ноября со счётом 76:75. В Москве подопечные Велимира Перасовича дважды уступили армейцам (75:86 и 80:84).

Регулярный чемпионат Единой лиги закончится 22 апреля. Следом за ним последует плей-офф, в котором лучшие восемь команд турнира разыграют между собой трофей.

