УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Локомотив-Кубань — Автодор, результат матча 15 марта 2026, счет 87:69, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» в домашнем матче Единой лиги
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Автодором». Победу со счётом 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14) одержали хозяева паркета.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 63
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Ведищев, Шеянов, Коновалов, Хаджибегович, Самойленко
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Ньюмэн

Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский центровой Ален Хаджибегович, на его счету 19 очков, девять подборов, шесть передач и один блок-шот. Ещё 14 очков набрал российский форвард Антон Квитковских. В составе «Автодора» отличился российский форвард Игорь Вольхин, набравший 16 очков, сделавший семь подборов и одну передачу.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 18 марта, где встретится с «Пари Нижний Новгород». Начало – в 20:00 мск. «Автодор» 19 марта сыграет с ЦСКА, начало матча – в 18:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
УНИКС — ЦСКА: матч сезона Единой лиги! LIVE
Live
УНИКС — ЦСКА: матч сезона Единой лиги! LIVE
