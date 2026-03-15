«Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» в домашнем матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Автодором». Победу со счётом 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14) одержали хозяева паркета.

Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский центровой Ален Хаджибегович, на его счету 19 очков, девять подборов, шесть передач и один блок-шот. Ещё 14 очков набрал российский форвард Антон Квитковских. В составе «Автодора» отличился российский форвард Игорь Вольхин, набравший 16 очков, сделавший семь подборов и одну передачу.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 18 марта, где встретится с «Пари Нижний Новгород». Начало – в 20:00 мск. «Автодор» 19 марта сыграет с ЦСКА, начало матча – в 18:00 мск.