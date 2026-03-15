Чемпион НБА — о Джеймсе: это ментальная битва. Ты всегда в ситуации «выигрывай сейчас»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт, выступавший вместе с Леброном Джеймсом на протяжении трёх с половиной сезонов, объяснил, с каким давлением сталкиваются игроки, находясь на площадке рядом с четырёхкратным чемпионом лиги.

«В этом и заключается ментальная битва, когда играешь с Леброном — ты всегда в ситуации «выигрывай сейчас». Каждый год. Посмотрите на «Лейкерс» — они на пятом месте, играют лучше, чем им приписывают, но этому чуваку 41 год, и люди каждый день спрашивают: «Как думаешь, они претенденты?» Если бы там был просто Лука [Дончич], вы бы вообще об этом говорили? Просто потому что там стоит Леброн, они уже претенденты. Это безумие», — сказал Шамперт в подкасте Out The Mud Podcast.