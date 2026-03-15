Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — ЦСКА, результат матча 15 марта 2026, счет 86:80, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС с разницей в шесть очков одержал победу над ЦСКА в домашнем матче Единой лиги
Комментарии

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:80 (16:19, 27:11, 26:22, 17:28) в пользу хозяев паркета.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали американский форвард Тайрон Брюэр и российский центровой Руслан Абдулбасиров. Брюэр заработал для команды 23 очка, совершил пять подборов, сделал одну передачу и три перехвата. Абдулбасиров оформил дабл-дабл, набрав 19 очков, сделав 10 подборов и три передачи.

В составе ЦСКА 18 очков, девять подборов, три передачи и два перехвата на свой счёт записал центровой Ливио Жан-Шарль. Коэффициент его полезности составил «+25». Защитник Иван Ухов, в свою очередь, отметился 22 очками.

Для УНИКСа эта победа стала второй кряду, в то время как ЦСКА потерпел первое поражение после серии из 18 побед. В предыдущий раз армейцы уступили также в гостевой встрече клубу из Казани.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android