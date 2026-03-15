УНИКС с разницей в шесть очков одержал победу над ЦСКА в домашнем матче Единой лиги

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором казанский УНИКС принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:80 (16:19, 27:11, 26:22, 17:28) в пользу хозяев паркета.

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали американский форвард Тайрон Брюэр и российский центровой Руслан Абдулбасиров. Брюэр заработал для команды 23 очка, совершил пять подборов, сделал одну передачу и три перехвата. Абдулбасиров оформил дабл-дабл, набрав 19 очков, сделав 10 подборов и три передачи.

В составе ЦСКА 18 очков, девять подборов, три передачи и два перехвата на свой счёт записал центровой Ливио Жан-Шарль. Коэффициент его полезности составил «+25». Защитник Иван Ухов, в свою очередь, отметился 22 очками.

Для УНИКСа эта победа стала второй кряду, в то время как ЦСКА потерпел первое поражение после серии из 18 побед. В предыдущий раз армейцы уступили также в гостевой встрече клубу из Казани.