Единая лига: результаты матчей 15 марта

Сегодня, 15 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты встреч на 15 марта:

«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 87:69;

УНИКС — ЦСКА — 86:80.

После 30 матчей продолжает возглавлять турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при трёх поражениях. На втором месте — казанский УНИКС, у которого 27 побед и четыре поражения. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит». В активе клуба 23 победы и девять поражений в 32 играх.