Томович — о победе над «Автодором»: результат хороший, но это единственное, чем я доволен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Автодором» (87:69) в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы одержали победу, уступая после первой половины встречи.

«Результат хороший, но это единственное, чем я доволен по итогам матча. Мы не показали самого главного, о чём я просил перед матчем, о чём я говорю команде каждый день — правильного отношения. Надо уважать каждого соперника, это уважение должно проявляться в том, что ты выкладываешься на максимум.

У тебя не получится играть на пределе в больших матчах, если ты не тренируешься, делать это вне зависимости от соперника. Сегодня в большом перерыве мне удалось достучаться до команды, но с отношением надо что-то делать», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.