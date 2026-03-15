Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Томович — о победе над «Автодором»: результат хороший, но это единственное, чем я доволен

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал победу над «Автодором» (87:69) в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы одержали победу, уступая после первой половины встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
87 : 69
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Ищенко - 15, Квитковских - 14, Мартин - 12, Темиров - 12, Мур - 4, Хантер - 4, Коновалов - 3, Ведищев - 2, Шеянов - 2, Попов, Самойленко
Автодор: Ньюмэн - 17, Вольхин - 16, Земский - 14, Мотовилов - 11, Пранаускис - 4, Клименко - 3, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Евсеев, Фёдоров

«Результат хороший, но это единственное, чем я доволен по итогам матча. Мы не показали самого главного, о чём я просил перед матчем, о чём я говорю команде каждый день — правильного отношения. Надо уважать каждого соперника, это уважение должно проявляться в том, что ты выкладываешься на максимум.

У тебя не получится играть на пределе в больших матчах, если ты не тренируешься, делать это вне зависимости от соперника. Сегодня в большом перерыве мне удалось достучаться до команды, но с отношением надо что-то делать», — приводит слова Томовича пресс-служба лиги.

