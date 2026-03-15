Кулиш — о поражении «Автодора» от «Локомотива-Кубань»: мы ходили по тонкому льду

Кулиш — о поражении «Автодора» от «Локомотива-Кубань»: мы ходили по тонкому льду
Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (69:87) в матче Единой лиги ВТБ. Саратовцы вели после первой половины, но уступили во второй.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
87 : 69
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Ищенко - 15, Квитковских - 14, Мартин - 12, Темиров - 12, Мур - 4, Хантер - 4, Коновалов - 3, Ведищев - 2, Шеянов - 2, Попов, Самойленко
Автодор: Ньюмэн - 17, Вольхин - 16, Земский - 14, Мотовилов - 11, Пранаускис - 4, Клименко - 3, Сущик - 2, Коско - 2, Беслач, Евсеев, Фёдоров

«Когда играешь c командой, которая сильно превосходит тебя в плане физики, как «Локомотив» нас, — ты словно ходишь по тонкому льду. Тебе нужно сохранять максимальную концентрацию все 40 минут, иначе соперник моментально приберёт игру к своим рукам, что мы и увидели в четвёртой четверти.

Нашей задачей на этот матч было контролировать быстрые переходы соперника и подборы на нашем щите. Со второй задачей не справились — «Локо» взял на нашем щите 18 отскоков и большую часть конвертировал в набранные очки. Нам очень не хватало Душана Беслача, который даёт нам широкие возможности на своей позиции. С ним мы бы не позволили сопернику так хозяйничать на нашем щите и чаще наказывали бы их на смене при пик-н-роллах.

Но в целом провели хорошую игру. Многими аспектами я доволен, особенно старанием, которое мы прикладывали до последних минут», — приводит слова Кулиша пресс-служба лиги.

