Кулиш — о поражении «Автодора» от «Локомотива-Кубань»: мы ходили по тонкому льду

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (69:87) в матче Единой лиги ВТБ. Саратовцы вели после первой половины, но уступили во второй.

«Когда играешь c командой, которая сильно превосходит тебя в плане физики, как «Локомотив» нас, — ты словно ходишь по тонкому льду. Тебе нужно сохранять максимальную концентрацию все 40 минут, иначе соперник моментально приберёт игру к своим рукам, что мы и увидели в четвёртой четверти.

Нашей задачей на этот матч было контролировать быстрые переходы соперника и подборы на нашем щите. Со второй задачей не справились — «Локо» взял на нашем щите 18 отскоков и большую часть конвертировал в набранные очки. Нам очень не хватало Душана Беслача, который даёт нам широкие возможности на своей позиции. С ним мы бы не позволили сопернику так хозяйничать на нашем щите и чаще наказывали бы их на смене при пик-н-роллах.

Но в целом провели хорошую игру. Многими аспектами я доволен, особенно старанием, которое мы прикладывали до последних минут», — приводит слова Кулиша пресс-служба лиги.