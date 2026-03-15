В Греции фанату «Ариса» предъявили обвинение в умышленном убийстве болельщика ПАОКа

Правоохранительные органы Греции предъявили обвинение в умышленном убийстве 23-летнему фанату «Ариса», подозреваемому в смерти 20-летнего болельщика ПАОКа. Трагедия произошла вечером в минувший четверг в районе Каламарье в Салониках. Об этом сообщает издание SDNA.

По информации источника, прокуратура предъявила обвинение по тяжким статьям, включая умышленное убийство, незаконное хранение оружия и его использование. Обвиняемый предстанет перед следственными органами и, как ожидается, попросит время для подготовки защиты.

23-летний подозреваемый добровольно явился в полицию вместе с адвокатом. Он заявил, что подвергся нападению группы лиц и, обороняясь, нанёс удар ножом 20-летнему.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть фаната ПАОКа наступила в результате неконтролируемого кровотечения после ножевого ранения в сердце. Потеря крови составила более двух литров. У погибшего также зафиксированы рваные раны головы и перелом скуловой кости.

Сам подозреваемый также прошёл судебно-медицинскую экспертизу. У него обнаружены швы на голове после рваных ран, повреждения на лице и множественные ссадины на нижних конечностях.

Адвокат семьи погибшего призвал обвиняемого соблюдать молчание и уважать память жертвы.