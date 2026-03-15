Гомельский — о поражении ЦСКА от УНИКСа: армейцы проиграли матч ещё во второй четверти

Популярный российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Встреча в Казани завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

«Только что вышел из аппаратной, комментировал матч чемпионата Германии. Так что вторую половину матча УНИКС — ЦСКА я не видел. Но армейцы проиграли матч ещё во второй четверти из-за безобразной игры в защите и на подборе», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Для армейцев это поражение стало первым с 23 ноября 2025 года — до сегодняшнего дня ЦСКА выиграл 18 матчей подряд.

