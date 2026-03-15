Перасович — о победе УНИКСа над ЦСКА: секрет нашей энергии — в качественной обороне

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над ЦСКА (86:80), которая прервала 18-матчевую победную серию армейцев.

«Поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы провели три отличные четверти. Прежде всего это касается защиты. Мы боролись за каждую позицию. В четвёртой десятиминутке ЦСКА нашёл способ и выдал удачные отрезки в атаке, но в целом мы контролировали ход матча.

Сегодня наша команда действительно показала очень хорошую игру. Мы выиграли подбор с огромным отрывом — 45 против 31. И это без [Джалена] Рейнольдса, который является нашим лучшим подбирающим баскетболистом. Думаю, секрет нашей энергии сегодня заключался в качественной обороне.

Невозможно играть идеально все 40 минут. У нас был неудачный отрезок во второй четверти, зато в третьей мы играли с огромной энергией, отлично двигали мяч и много забивали. Против ЦСКА это нормально — всегда бывают неудачные моменты. Самое важное — не сдаваться и сохранять спокойствие в такие минуты. Сегодня у нас это получилось.

Что скажу про [Руслана] Абдулбасирова и [Тайрона] Брюэра? Они оба сыграли отлично. Тай уже показывал хороший уровень и раньше, а вот для Руслана сегодняшний матч стал действительно лучшим. Ему было непросто — он долгое время был вне ротации, мало играл. Но сегодня он получил шанс и выступил именно так, как нам нужно.

Использовали ли мы опыт прошлого матча в Москве при подготовке? Нет. Баскетбол — это открытая игра. Конечно, мы готовились, разбирали соперника, вносили изменения в защиту — подготовка была хорошей. Но главное — это не тактика, а реализация. Можно подготовиться как угодно, но без энергии, без концентрации, без характера это ничего не значит», — приводит слова Перасовича пресс-служба лиги.