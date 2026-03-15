Андреас Пистиолис: лучший способ обыграть ЦСКА — выйти ослабленным составом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от УНИКСа (80:86), которое прервало 18-матчевую победную серию армейцев в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Это уже не первый случай, когда соперники выходят на игру без некоторых баскетболитстов, и почему-то это негативно сказывается именно на нас и нашем баскетболе. Уже в первой половине мы не заработали ни одного штрафного броска — как я помню, такого раньше никогда не было. Это отличный показатель того, насколько нам не хватало агрессии и концентрации. Единственный штрафной в первой половине мы получили после технического фола — то есть в игровых моментах мы вообще не заставляли соперника нарушать.

Нам нужно двигаться дальше. Мы проиграли сильной команде, но обязаны прибавить и извлечь правильные уроки из этого поражения перед оставшейся частью сезона и плей-офф.

О том, что у них не будет нескольких игроков, узнал прямо перед игрой. И, как я уже говорил, похожая ситуация была в прошлом матче с УНИКСом год назад. Нам чего-то не хватает в таких играх. Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА — выйти против нас ослабленным составом.

Может быть, дело в тактике? УНИКС — одна из лучших команд лиги. Логично проигрывать своим главным соперникам. Но главный судья — это плей-офф. Многие команды обыгрывали нас в регулярке, но в решающих матчах мы были сильнее. Вот к чему всё сводится.

Я всегда говорю своим игрокам — так титулы не выигрываются. Нельзя ждать, что один лидер вытащит игру в одиночку. Нужно, чтобы проявляли себя все. Сегодня у нас с этим была большая проблема. Посмотрите на статистику УНИКСа — почти каждый, кто вышел на паркет, набрал очки, сыграл полезно. У нас такого не было», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба лиги.