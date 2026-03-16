Кущенко: яркие баскетбольные мероприятия должны чаще проходить в Приморском крае

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги «Финала четырёх» Кубка России, который прошёл с 13 по 15 марта во Владивостоке. Победителем турнира стала московская МБА-МАИ, обыгравшая в финале «Пари Нижний Новгород» (68:67).

Газпромбанк Кубок России . Финал
15 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 68
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Карпенков - 14, Хоменко - 9, Хвостов - 8, Якушин - 6, Бабурин - 5, Ключенков - 4, Лукач - 3, Зоткин - 3, Шендеров, Хякли, Самойленко
МБА-МАИ: Зубков - 14, Савков - 10, Зайцев - 10, Гудумак - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Трушкин - 5, Личутин - 2, Балашов - 1, Барашков, Платунов, Певнев

Фото: Единая лига ВТБ

«В «Финале четырёх» Кубка России приняли участие три клуба из системы Единой лиги ВТБ, и борьба во Владивостоке во всех матчах получилась очень напряжённой. Поздравляем клуб Единой лиги ВТБ — МБА-МАИ с первым титулом в истории!

Отдельно отмечу организацию Кубка и проведение мероприятия в кампусе — это совершенно новая история и идея. Всё очень красиво подано — шоу на открытии было великолепным, очень понравился живой оркестр.

Во Владивостоке на матчах присутствовали первые лица региона — это показывает большое внимание к нашему виду спорта и конкретно к «Финалу четырёх». С губернатором Приморского края — Олегом Николаевичем Кожемяко, мы обсудили развитие профессиональной команды в городе Владивостоке. Уверен, что яркие баскетбольные мероприятия должны чаще проводиться в Приморском крае», — приводит слова Кущенко пресс-служба лиги.

Фото: Единая лига ВТБ

Также президент лиги принял участие в благотворительном матче, собранные средства от которого направлены в фонд «Сохрани жизнь», помогающий детям с онкогематологическими заболеваниями.

