Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 134:123.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов.

Лучшую результативность в «Индиане» показал Аарон Несмит, который записал в свой актив 32 очка.

В других матчах «Кливленд Кавальерс» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 120:130, «Торонто Рэпторс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 119:108, а «Филадельфия Сиксерс» победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 109:103.