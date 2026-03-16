Милуоки — Индиана, результат матча 16 марта 2026, счет 134:123, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась победой хозяев со счётом 134:123.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 29, Роллинз - 20, Тёрнер - 13, Принс - 13, Грин - 12, Кузма - 8, Харрис - 6, Симс - 2, Трент-мл., Томас, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 32, Хафф - 16, Уокер - 14, Топпин - 11, Зубац - 10, Питер - 9, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 5, Слоусон - 3, Поттер - 3, Джонс - 2

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов.

Лучшую результативность в «Индиане» показал Аарон Несмит, который записал в свой актив 32 очка.

В других матчах «Кливленд Кавальерс» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 120:130, «Торонто Рэпторс» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 119:108, а «Филадельфия Сиксерс» победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 109:103.

