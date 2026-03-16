Результаты игрового дня НБА в ночь с 15 на 16 марта

В ночь с 15 на 16 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты матчей игрового дня НБА
«Нью‑Йорк Никс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 110:107;
«Филадельфия Сиксерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:103;
«Кливленд Кавальерс» — «Даллас Маверикс» — 120:130;
«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 119:108;
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 134:123;
«Оклахома‑Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:103;
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 116:111.
На данный момент в Восточной конференции лидирует «Детройт Пистонс». На Западе по-прежнему возглавляет турнирную таблицу «Оклахома‑Сити Тандер».