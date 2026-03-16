Шакил О’Нил объяснил, почему ему не понравилась победа «Лейкерс» над «Денвером»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик, американец Шакил О’Нил прокомментировал победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (127:125 OT), состоявшемся 15 марта в Лос-Анджелесе (США).

«Если вам приходится полагаться на овертайм, вы не выиграете чемпионат и не станете претендентом. Я привык играть под руководством тренеров, которые остались бы недовольны такой игрой. Если вы ведёте дома с разницей в 15 очков, то должны и побеждать с разницей в 15 очков», — сказал О’Нил в эфире ESPN.

