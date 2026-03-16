Баскетбол Новости

Шакил О’Нил объяснил, почему ему не понравилась победа «Лейкерс» над «Денвером»

Шакил О’Нил объяснил, почему ему не понравилась победа «Лейкерс» над «Денвером»
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик, американец Шакил О’Нил прокомментировал победу «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (127:125 OT), состоявшемся 15 марта в Лос-Анджелесе (США).

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 125
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Дончич - 30, Смарт - 21, Джеймс - 17, Эйтон - 9, Хатимура - 6, Хэйс - 5, Ларэвиа - 4, Кеннард - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Тимме, Бафкин
Денвер Наггетс: Гордон - 27, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 20, Джонсон - 18, Браун - 12, Браун - 12, Джонс - 5, Мюррэй - 5, Валанчюнас - 2, Строутер, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

«Если вам приходится полагаться на овертайм, вы не выиграете чемпионат и не станете претендентом. Я привык играть под руководством тренеров, которые остались бы недовольны такой игрой. Если вы ведёте дома с разницей в 15 очков, то должны и побеждать с разницей в 15 очков», — сказал О’Нил в эфире ESPN.

