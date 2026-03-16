Вембаньяма: хочу выиграть награды MVP и лучшего защитника года

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма заявил, что нацелен сразу на две личные награды по итогам нынешнего сезона.

«Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы заботиться о своём теле, потому что я хочу выиграть награды MVP и лучшего защитника года. Поэтому я постараюсь выложиться по максимуму, начиная с этого момента», — сказал Вембаньяма в эфире ESPN.

В настоящий момент после 67 матчей «Сан-Антонио» занимает второе место в зачёте Западной конференции НБА. Лидерство удерживает «Оклахома-Сити Тандер».

