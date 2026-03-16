Дуэйн Уэйд назвал сроки завершения карьеры Леброна Джеймса

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд выказался о сроках ухода звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса из большого спорта.

«Думаю, всё будет зависеть от того, что произойдёт в этом году. Может ли он продолжать играть? Думаю, что он смог бы отыграть ещё два года», — сказал Уэйд в подкасте The Big Podcast with Shaq.

Леброну Джеймсу 41 год. Американец дебютировал в НБА в 2005 году за команду «Кливленд Кавальерс». Впоследствии четырежды становился чемпионом лиги. Является рекордсменом по числу очков за карьеру.

