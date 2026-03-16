Единая лига объявила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги опубликовала символическую пятёрку баскетболистов прошедшей игровой недели сезона-2025/2026.
Символическая пятёрка Единой лиги на 16 марта:
1. Ален Хаджибегович, «Локомотив-Кубань».
2. Тайрон Брюэр, УНИКС.
3. Руслан Абдулбасиров, УНИКС.
4. Ксавьер Мун, «Зенит».
5. Игорь Вольхин, «Автодор».
После 30 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (27 побед при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (23 победы и девять поражений).