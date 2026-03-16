Мело Тримбл — герой 20-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 20-й недели героем стал разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл.

По ходу сезона-2025/2026 Тримбл в среднем за игру набирает 18,5 очка, 3,0 подбора, 4,1 передачи и 2,0 перехвата. В наш еженедельный рейтинг Мело попадал восемь раз — больше всех других участников чемпионата. Всего игроки ЦСКА оказывались в числе претендентов на звание лучшего 17 раз.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 57 очками. Команда провела 30 матчей в чемпионате, выиграв 27 из них. Сейчас проходит новое голосование за звание лучшего игрока 21-й недели.