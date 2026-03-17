«Чемпионат» проводит голосование за звание лучшего игрока 21-й недели Единой лиги

Еженедельно в формате рейтинга «Чемпионат» проводит голосование, в котором определяется лучший игрок семи последних дней в Единой лиге ВТБ.

На этой неделе в голосовании принимают участие Джален Адамс («Бетсити Парма»), Руслан Адбулбасиров (УНИКС), Ален Хаджибегович («Локомотив-Кубань»), Ксавьер Мун («Зенит») и Октавиус Эллис («Уралмаш»).

Героем прошлой недели стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.

Чаще всего в наш рейтинг попадали игроки ЦСКА и УНИКСа (по 17 раз), следом идёт «Парма» — 14 раз, «Зенит» расположился позади — 13 раз. Игроки «Локомотива-Кубань» оказывались в нашем еженедельном голосовании 12 раз, «Уралмаша» — семь раз.