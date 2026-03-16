Бывшего тренера ЦСКА Вуйошевича госпитализировали из-за проблем со здоровьем

Бывшего тренера ЦСКА Вуйошевича госпитализировали из-за проблем со здоровьем
Бывший главный тренер ЦСКА серб Душко Вуйошевич госпитализирован и доставлен в одну из больниц в Белграде (Сербия), сообщает издание SportKlub.rs.

По информации ресурса, причиной стала пневмония. Помимо этого, у Вуйошевича были обнаружены проблемы с сердцем и почками. В мае 2025 года тренер перенёс операцию по пересадке почки в Минске. До этого в течение 10 лет он проходил сеансы диализа.

Душко Вуйошевичу 67 лет. Сербский специалист начал тренерскую карьеру в 1985 году в качестве ассистента главного тренера в «Партизане». Впоследствии работал в «Гранаде», «Црвене Звезде», «Брешии», «Скаволини», «Радничках», ЦСКА и «Лиможе».

Комментарии
