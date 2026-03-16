Яннис Адетокунбо получил повреждение колена в матче с «Индианой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо сообщил, что получил повреждение колена в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (134:123), состоявшемся 15 марта.

НБА — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 29, Роллинз - 20, Тёрнер - 13, Принс - 13, Грин - 12, Кузма - 8, Харрис - 6, Симс - 2, Трент-мл., Томас, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Несмит - 32, Хафф - 16, Уокер - 14, Топпин - 11, Зубац - 10, Питер - 9, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 5, Слоусон - 3, Поттер - 3, Джонс - 2

«Я просто поеду домой, посплю и посмотрю, как буду чувствовать себя завтра. Попробую потренироваться с весами. Если почувствую дискомфорт, тогда задумаюсь над тем, что делать дальше. На данный момент меня это особо не беспокоит», – сказал Адетокунбо в эфире ESPN.

Напомним, после 67 матчей «Милуоки» занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА.

Материалы по теме
Адетокунбо — о 83 очках Адебайо: через 30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он забил

Яннис и Таннасис Адетокунбо посетили шоу WWE

