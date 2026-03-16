Ксавьер Мун пропустит ближайшие игры «Зенита» из-за травмы

Защитник «Зенита» американец Ксавьер Мун пропустит ближайшие игры команды из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче регулярного чемпионата с «Енисеем» (74:71), который состоялся 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».

После 30 матчей турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион — ЦСКА (27 побед при трёх поражениях). На втором месте идёт казанский УНИКС — 27 побед и четыре поражения. На третьей строчке располагается вице-чемпион прошлого сезона — санкт-петербургский «Зенит» (23 победы и девять поражений).

