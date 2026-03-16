Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гендиректор Единой лиги Илона Корстин оценила победу УНИКСа над ЦСКА

Комментарии

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин прокомментировала результат мачта регулярного чемпионата между УНИКСом и ЦСКА (86:80), состоявшийся вчера, 15 марта, в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

«Казанцы играют очень стабильно. У них сбалансированная команда, достаточно глубокая ротация, хотя в матче с ЦСКА она была ограничена из-за отсутствия Шведа и Рейнольдса. Но как раз отсутствие этих игроков позволило раскрыться и провести лучший матч в карьере Руслану Абдулбасирову, который сделал дабл-дабл. Выдающийся для него результат, который абсолютно точно повлиял на исход встречи. Руслан очень сильно помог своей команде и в нападении, и в защите, компенсировав отсутствие и Рейнольдса, и Шведа – в одном лице. Да, на турнирную таблицу эта победа не повлияла, однако она однозначно добавит казанцам уверенности и оптимизма на решающую часть сезона. Потому что цели у УНИКСа самые высокие.

Понятно, что ЦСКА – это всё-таки не машина. Игроки – живые люди. Есть плохие дни, есть хорошие. Действительно так совпало, что это был плохой день для армейцев. И у лидеров Мело Тримбла и Каспера Уэйра не пошли трёхочковые. Процент попадания был у ЦСКА, конечно, ниже среднего. Плюс они основательно проиграли подбор, особенно в защите», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android