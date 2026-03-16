Гендиректор Единой лиги Илона Корстин оценила победу УНИКСа над ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин прокомментировала результат мачта регулярного чемпионата между УНИКСом и ЦСКА (86:80), состоявшийся вчера, 15 марта, в Казани.

«Казанцы играют очень стабильно. У них сбалансированная команда, достаточно глубокая ротация, хотя в матче с ЦСКА она была ограничена из-за отсутствия Шведа и Рейнольдса. Но как раз отсутствие этих игроков позволило раскрыться и провести лучший матч в карьере Руслану Абдулбасирову, который сделал дабл-дабл. Выдающийся для него результат, который абсолютно точно повлиял на исход встречи. Руслан очень сильно помог своей команде и в нападении, и в защите, компенсировав отсутствие и Рейнольдса, и Шведа – в одном лице. Да, на турнирную таблицу эта победа не повлияла, однако она однозначно добавит казанцам уверенности и оптимизма на решающую часть сезона. Потому что цели у УНИКСа самые высокие.

Понятно, что ЦСКА – это всё-таки не машина. Игроки – живые люди. Есть плохие дни, есть хорошие. Действительно так совпало, что это был плохой день для армейцев. И у лидеров Мело Тримбла и Каспера Уэйра не пошли трёхочковые. Процент попадания был у ЦСКА, конечно, ниже среднего. Плюс они основательно проиграли подбор, особенно в защите», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.