Абдулбасиров — о своей игре с ЦСКА: шампанское не разливали, но все были довольны

Центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров прокомментировал победу над ЦСКА (86:80) в матче Единой лиги ВТБ. 32-летний россиянин оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, проведя лучшую игру в карьере. Баскетболист признался, что не сразу заметил свою результативность.

— Какие эмоции испытываешь, проведя свой лучший матч в карьере? И когда ты это понял? В заключительной четверти, возможно?

— Честно, я на табло один раз взглянул уже ближе к концу игры, у меня было 17 очков. Я такой: «О, ничего себе, 17 очков, нормально». Но в основном, нет, не было такой цели — забить больше и больше. Главная задача была — выиграть у ЦСКА. И потом, команда скидывала на меня, а я просто реализовывал свои моменты.

— Опиши, пожалуйста, атмосферу в раздевалке. Шампанское по случаю победы не разливали?

— Шампанское не разливали, но все были довольны. Тренер похвалил за хорошую, плотную защиту, — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба клуба.