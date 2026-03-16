Абдулбасиров — о своей игре с ЦСКА: шампанское не разливали, но все были довольны
Центровой УНИКСа Руслан Абдулбасиров прокомментировал победу над ЦСКА (86:80) в матче Единой лиги ВТБ. 32-летний россиянин оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, проведя лучшую игру в карьере. Баскетболист признался, что не сразу заметил свою результативность.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 80
ЦСКА
Москва
УНИКС: Брюэр - 23, Абдулбасиров - 19, Пьерр - 13, Д. Кулагин - 11, Ли - 11, Бингэм - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Белоусов, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Ухов - 22, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Тримбл - 10, Антонов - 6, Руженцев - 3, Астапкович - 3, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Митрович - 2, Карпенко, Чадов

— Какие эмоции испытываешь, проведя свой лучший матч в карьере? И когда ты это понял? В заключительной четверти, возможно?
— Честно, я на табло один раз взглянул уже ближе к концу игры, у меня было 17 очков. Я такой: «О, ничего себе, 17 очков, нормально». Но в основном, нет, не было такой цели — забить больше и больше. Главная задача была — выиграть у ЦСКА. И потом, команда скидывала на меня, а я просто реализовывал свои моменты.

— Опиши, пожалуйста, атмосферу в раздевалке. Шампанское по случаю победы не разливали?
— Шампанское не разливали, но все были довольны. Тренер похвалил за хорошую, плотную защиту, — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба клуба.

